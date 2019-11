Gentse showgirl wordt wereldkampioen burleske, "maar ik voel me niet als de diva die ik op het podium ben"

Zoe Blyau, beter bekend als Zoe Bizoe, is de winnaar van het wereldkampioenschap burleske. De Gentse behaalde de kroon in Londen tijdens de World Burlesque Games.

Sexy met een goede portie humor

Bij burleske wordt een glamoureuze, sexy show gebracht met striptease. Maar de show die Zoe Bizoe focust niet alleen op het sexy aspect. "Ik neem iemand uit het publiek en ik zet die op het podium, dat wordt eigenlijk niet gedaan in burleske. Maar ik maak het publiek een deel van de act, hierdoor is er meer betrokkenheid. Daarnaast gebruik ik ook veel humor. Je kan wel sexy zijn, maar als je mensen kan doen lachen, maak je meer emotie los", zegt Zoe.

Nog steeds het meisje van het dorp

Zoe Bizoe mag zichzelf nu een 'queen' noemen, maar dat is allemaal nog nieuw voor haar. "Het komt in vlagen binnen, soms ben ik blij en heel dankbaar maar aan de andere kant weet ik dat ik woensdag gewoon terug aan het werk moet." Zoe had ook niet verwacht dat ze het wereldkampioenschap ging winnen: "Het is zo raar dat ik hier nu in Londen zit en iedereen me Queen noemt. Iedereen rondom mij vindt het meer dan normaal dat ik gewonnen heb, maar ik vind dat echt geen evidentie. Ik voel mij nog het kleine meisje van het dorp waar ik opgegroeid ben en niet de diva die ik op het podium ben."

En zaterdag staat Zoe alweer op de planken, dan doet ze mee aan het Europees Kampioenschap in Zurich, Zwitserland.