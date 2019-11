Heilig Hartkerk in Turnhout hangt voortaan vol iconen

De katholieke gemeenschap heeft erg veel kerken in Turnhout. In de Heilig Hartkerk in Turnhout gebeurde nauwelijks nog iets, nu en dan was er nog eens een huwelijk of een begrafenis, maximaal zo'n tien keer per jaar. Er waren verder geen vieringen meer. De Sint-Pieterskerk, de hoofdkerk, is op een paar honderd meter verder; kerkgangers werden uitgenodigd om naar daar te gaan.

Sterke Roemeense orthodoxe gemeenschap

Turnhout heeft een grote en sterk groeiende Roemeense orthodoxe gemeenschap, met veel trouwe kerkgangers. Zij waren al enige tijd op zoek naar een eigen kerk. En hebben de Heilig Hartkerk nu in gebruik genomen. "Wij vinden dat een mooie zaak omdat de kerk nu wél veel gebruikt wordt. Bovendien kan de katholieke gemeenschap er nog altijd gebruik van maken voor huwelijken of begrafenissen. Zondagsvieringen van de katholieke kerk waren er sowieso al lang niet meer", zegt Dirk Godecharle, verantwoordelijke van de katholieke kerk in Turnhout.

Nieuwe aankleding

De Roemeense gemeenschap heeft de handen al goed uit de mouwen gestoken. De kerk is geschilderd en opgefrist. Ook de aankleding is nu anders. De orthodoxe gemeenschap heeft veel iconen. "Naast de beelden van de katholieke heiligen - die zij ook vereren - hebben ze nu hun eigen afbeelding gezet. Dat is bijzonder om te zien", zegt Dirk Godecharle.

Zondag was er een echt verbroederingsfeest, waarop de buurt was uitgenodigd. Er is dan ook gegeten in de crypte.