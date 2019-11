Huiszoeking in Brusselse lokalen van speciale eenheden politie

In de lokalen van de speciale eenheden van de federale politie in Schaarbeek heeft vorige week dinsdag een huiszoeking plaatsgevonden. Dat meldt La Dernière Heure en het nieuws is bevestigd door het federaal parket. Ook op andere plaatsen werden huiszoekingen gevoerd in het kader van een dossier waarin onderzoek gedaan wordt naar "een criminele organisatie, verdacht van valsheid in geschrifte, heling en oplichting". Tien mensen zijn aangehouden.