Afzettingsprocedure tegen Trump vanaf nu openbaar: hysterie en tv-show in Washington

Er zijn dus kennelijk veel maten en gewichten in de Amerikaanse politiek. Er zijn ook veel quid pro quo’s in de Amerikaanse politiek. Vele ervan in het duister, in 't geheim. Denken we nu écht dat andere presidenten dan Trump nooit buitenlandse leiders onder druk hebben gezet met chantagetechnieken? Wake up, mensen. Komaan!

Dat gebeurt dus elke dag. Maar Trump is zo'n polariserende figuur dat er genoeg mensen zijn die hem haten, om alles wat hij niet doet volgens de heersende regels aan te klagen en te lekken, desnoods als anonieme klokkenluider.

Als je, zoals Trump, openlijk je eigen inlichtingendienst aanvalt zoals de CIA, moet het ook niet verbazen dat er rancuneuze wraakacties komen tegen de president.

De vermeende klokkenluider was naar verluidt onder president Obama verantwoordelijk voor het Oekraïnebeleid, werkte in die tijd samen met vicepresident Biden rond Oekraïne en kon een andere koers onder Trump maar moeilijk slikken. In hoeverre speelden politieke motieven mee bij de klokkenluider?

Welkom in de internationale politiek, waar het er lang niet altijd proper aan toe gaat. Het uitgelekte diplomatieke verkeer via Wikileaks in 2010 bewees dat ten overvloede. Uit die documenten bleek dat de Amerikaanse ambassades voor spionagedoeleinden worden gebruikt.

Uit de documenten van Wikileaks bleek ook de druk die op buitenlandse mogendheden wordt gezet. Waarom zijn we nu plots geschokt over het telefoontje van Trump? Omdat het Trump is?