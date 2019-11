Veel onduidelijkheid en geweld in Bolivia na aftreden van president Evo Morales

Intussen zijn er ook politieke reacties. Verschillende bevriende landen in Latijns-Amerika, zoals Argentinië, Cuba, Nicaragua en Venezuela, spreken over een staatsgreep. Mexico biedt Morales asiel aan. Ook bondgenoot Rusland heeft het over een georchestreerde coup en zegt dat de oppositie een campagne van geweld is gestart. Rusland roept alle politieke actoren in Bolivia wel op tot kalmte en gezond verstand.

Ook de Europese Buitenlandvertegenwoordiger Federica Mogherini heeft op een ontmoeting met Europese ministers van Buitenlandse Zaken alle partijen opgeroepen om zich verantwoordelijk te gedragen en het land te leiden naar nieuwe, geloofwaardige verkiezingen. Die moeten het Boliviaanse volk toelaten om hun keuze democratisch uit te drukken.