"Meer dan 180 eenden gestorven na actie dierenactivisten"

Animal Resistance ontkent dat het verantwoordelijk is voor de dood van de dieren: "De eenden waren erg ziek door de erbarmelijke omstandigheden waarin ze moeten leven. Uit studies blijkt dat het sterftecijfer met 20% stijgt in de laatste 12 dagen van hun leven. We hebben ons rustig gedragen, en werden begeleid door een dierenarts ter plaatse. De politie daarentegen heeft geen enkele veiligheidsmaatregel genomen."

Volgens Animal Resistance gaat het om een bekende tactiek van dierenkwekers: "Het is een vaak gebruikt middel om het publiek te doen geloven dat de dierenrechtenactivisten meer leed toedienen dan diegene die dagelijks verantwoordelijk is voor leed en dood in de stal. Dat is echter nog nooit bewezen door een rapport van een onafhankelijke dierenarts."