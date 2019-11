Overleg bij De Lijn mislukt: socialistische vakbond gaat staking uitbreiden naar heel Vlaanderen

De verzoeningsvergadering tussen de directie van De Lijn en de vakbonden is mislukt. De socialistische vakbond wil de staking uitbreiden naar heel Vlaanderen. De christelijke en liberale vakbond doen niet mee. De staking bij De Lijn duurt al ruim een week. Ze begon in de Vlaamse Rand en sloeg dan over naar de rest van Vlaams-Brabant.