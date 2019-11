Informateur Paul Magnette (PS) geeft stand van zaken en vond al zeker één overeenkomst: gaan voor meer jobs

Magnette onderstreepte nog eens: "Ik heb geen optie voor een coalitie". Eerst wil hij een basis vormen om op verder te werken qua inhoud. Magnette schrijft nu verder aan een nota die hij later aan de partijen zal overhandigen.

Het eerste punt in elk van die inhoudsnota's zal het cijfermateriaal zijn, een objectief beeld van hoe ons land er aan toe is, ook bijvoorbeeld in vergelijking met andere Europese landen. Daarna volgen de doelstellingen voor een volgende regering, net als de manieren om die doelstellingen te halen:

de cijfers

de doelstellingen

hoe die doelen te halen

Ook de slechte budgettaire toestand van ons land wil hij van naderbij bekijken met EU-commissaris Pierre Moscovici. Volgende week maandag gaat Magnette naar de koning om hem een stand van zaken te geven. Als hij voldoende vorderingen heeft gemaakt, zal zijn opdracht wellicht verlengd worden.