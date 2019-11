"Singles Day" doet kassa van Chinese webwinkels hallucinant rinkelen

Ook dit jaar tekenen de webwinkels in China hallucinante cijfers op. Tussen middernacht en het middaguur, een halve dag in Singles Day, verkocht Alibaba al voor bijna 25 miljard euro. Elektrowinkel Suning heeft naar eigen zeggen tijdens de eerste minuut van Singles Day al voor 145 miljoen euro verkocht. Bij webwinkel Dangdang gingen het eerste uur dan weer bijna 7 miljoen boeken de deur uit.

Alibaba liet de Amerikaanse popster Taylor Swift opdraven om Singles Day te openen met een optreden. Naar alle waarschijnlijkheid zal de omzet tijdens Singles Day dit jaar de cijfers van vorig jaar ruim voorbijsteken. Toch zal de groei volgens analisten minder uitgesproken zijn dan de voorbije jaren. De economische groei in China vertraagt, ook in de e-commerce, onder meer door de handelsoorlog met de Verenigde Staten.

De consumptie heeft ook een ecologische keerzijde, klagen milieuorganisaties aan. De e-commerce en leveringsdiensten in China zorgden vorig jaar in totaal voor 9,4 miljoen ton aan verpakkingsmateriaal. Als er geen actie wordt ondernomen zal dat in 2025 ruim 41 miljoen ton zijn, stelt onder meer Greenpeace. De Chinese webwinkels zelf zeggen dat ze actie onder nemen om de afvalberg te verkleinen. "We zijn groener dan ooit", stelde Alibaba nog vorige maand.

Bekijk hier beelden van de "Singles Day" in China: