Spoorwerken Brussel-Zuid achter de rug: "Vanaf morgen treinverkeer weer normaal"

De bedoeling van de werken is om de veelbesproken Noord-Zuidverbinding door Brussel veilig en betrouwbaar te houden. De wissels en seinen waren ongeveer 50 jaar oud en dringend aan vervanging toe. "Met deze aanpassing is onze Noord-Zuidverbinding eindelijk de 21ste eeuw binnengestapt. We hopen dat deze vernieuwing de stiptheid van de treinen ten goede zal komen," zegt Baeken.

De Noord-Zuidverbinding is het drukste punt op het Belgische spoorwegnet, elke dag rijden er 1.200 reizigerstreinen door.