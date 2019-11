Terzake docu: Reggie in Hollywood

Er waait een nieuwe wind door de tv-industrie in Amerika. In enkele populaire series zoals 'Atlanta', 'Insecure' en 'Black-ish' bestaat de cast bijna uitsluitend uit zwarte acteurs en actrices. Met succes, want de kijkcijfers zijn gigantisch. De series schuwen nochtans de rauwe realiteit van racisme en geweld in het Amerika van Trump van vandaag niet. De Britse presentator, acteur en nu ook scenarioschrijver Reggie Yates trekt naar Hollywood om uit te zoeken hoe dat komt. En het verschil met het tv-landschap in Europa wordt voor Reggie snel duidelijk. Een eigen voorstel om ook zo'n reeks te maken, krijgt hij in z'n eigen land niet verkocht. Maar in de VS is er wel interesse van een producer.