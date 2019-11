Turkije start met repatriëring van IS'ers: "Op dit moment geen bericht dat Belgen terugkeren"

Er is sprake van minstens vier Belgen met IS-banden die in de Turkse cel zitten. Eén van hen is Fatima Benmezian. De Antwerpse werd ruim een week geleden aangehouden in Turkije, nadat ze ontsnapt was uit een kamp in het Noorden van Syrië.

Als Benmezian wordt teruggestuurd naar België, zal zij naar de gevangenis moeten zodra ze aankomt. Benmezian werd namelijk in 2015 bij verstek veroordeeld tot vijf jaar cel voor deelname aan de activiteiten van een terroristische organisatie. Er is ook een onmiddellijk aanhoudingsbevel tegen haar uitgesproken.

Sinds de Turkse inval in het Noorden van Syrië is de controle over sommige kampen onstabiel. "Kamp Ain Issa bestaat niet meer", zei OCAD-topman Paul Van Tigchelt zelfs over het kamp waar Benmezian uit ontsnapte. Daarnaast is er sprake van minstens vier andere ontsnapte Belgen: ook de Antwerpse IS-weduwes Tatiana Wielandt en Bouchra Abouallal ontsnapten uit Ain Issa, en er zijn ook twee mannelijke Belgische IS-strijders ontsnapt uit een Koerdische gevangenis in het noorden van Syrië.