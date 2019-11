Twee mensen in kritieke toestand bij hevige protesten in Hongkong

Het is al de 23e week van protesten in Hongkong. De manifestanten eisen democratische hervormingen en minder inmenging van Peking. Voor vandaag riepen ze op tot een nationale staking. Overal in de stad blokkeren ze wegen en metrostations in een poging om de stad lam te leggen. De ordediensten hebben het waterkanon en traangas ingezet.

Op een kruispunt liep het grondig mis. Op beelden is te zien hoe een agent fysiek in de weer is met een betoger. Wanneer een andere - gemaskerde - betoger op de agent afkomt, richt die zijn wapen en schiet de betoger uiteindelijk van dichtbij neer. Een ambulance brengt de neergeschoten betoger naar het ziekenhuis. Zijn toestand is nog steeds kritiek.

Op andere beelden is dan weer te zien hoe een agent met zijn motorfiets op een groepje manifestanten inrijdt. De autoriteiten laten weten dat de incidenten onderzocht worden, maar stellen tegelijk dat de agenten uit zelfverdediging handelen. Betogers eisen al langer een ernstig onderzoek naar het politiegeweld, tevergeefs voorlopig.

Elders in de stad zou er dan weer een pro-China-betoger tijdens een schermutseling met andere betogers overgoten zijn met een ontvlambaar product en in brand gestoken. Ook die persoon zou momenteel nog in kritieke toestand zijn.

