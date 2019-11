Vinder overhandigt "gestolen" spullen aan Mathieu van der Poel: "Had medelijden toen ik hem zo in de regen zag staan"

Vinder Walter Van Loon uit Schilde contacteerde onze redactie met de boodschap dat hij de spullen van Van der Poel gevonden had. "Ik was gaan wandelen met mijn honden in het bos en ik kwam Mathieu van der Poel tegen", vertelt Walter. "Hij vroeg me of ik zijn regenjas en koersbril had gezien, maar dat was niet het geval. Ik wenste hem nog veel goede moed zonder regenjas, want het was hard aan het regenen."



"Op de terugweg zag ik een jogger wandelen met een wit jasje over zijn schouder en ik herkende meteen het logo van de ploeg van Mathieu, want ik ben een grote fan. De jogger vertelde me dat hij de spullen in het zand had gevonden. Ik heb toen aangeboden om ze naar Mathieu te brengen, maar ik heb hem niet meer gevonden."

Compassie

Dus contacteerde Van Loon onze redactie. Hij wilde graag de spullen persoonlijk overhandigen aan Van der Poel. Dat gebeurde vandaag op de Jaarmarktcross in Niel. “Ik ben blij dat ik het terug heb”, glimlacht Van der Poel. “Op dat moment zelf was het een domper want het was slecht weer en dus moest ik in de koude en de regen zonder jasje naar huis.”

“Ik had er compassie mee”, vult Walter aan. “Ik dacht: potverdikke, die jongen moet nog zo ver." Ik ben nog teruggereden naar waar ik Van der Poel gesproken had, maar ik kon hem niet meer vinden.” Gelukkig is het euvel nu rechtgezet en heeft de veldrijder zijn spullen terug. Het verloren jasje heeft hem trouwens geen ongeluk gebracht, want hij werd gisteren nog Europees kampioen veldrijden. En Walter mag als dank nog een nieuw truitje verwachten.