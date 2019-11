Waarom de (gedeeltelijke) privatisering van het openbaar vervoer kan werken, áls de overheid het slim aanpakt

Vandaag heeft De Lijn in Vlaanderen een monopolie op de organisatie van het ‘geregeld’ collectief personenvervoer. Of we dat nu leuk vinden of niet: dat tijdperk loopt af en dat heeft te maken met de Europese regels. Die zeggen dat je het openbaar vervoer niet alleen meer via de klassieke overheids­bedrijven mag organiseren. Ook private bedrijven hebben recht op een stuk van de taart. De filosofie daarachter is eenvoudig: als bedrijven met elkaar concurreren, dan hebben ze meer oog voor kwaliteit en stiptheid. Zo lokken ze méér klanten. En daar wordt de gebruiker van bus of tram alleen maar beter van. Dat is tenminste de theorie.

Nederland ging ons in dat model al voor: daar verzorgen verschillende privébedrijven trein-, tram- en busdiensten. Dat lijkt goed te werken: reizigers zijn relatief tevreden en het aantal gebruikers van het openbaar vervoer is gestegen. Bekijk hier de reportage uit "Terzake":