Hoe twee kleine Franstalige partijen informateur Magnette tot bij zijn gedroomde regering kunnen brengen

Eén detail: Magnette legde gisteren uit in een persconferentie dat er één van de tien partijen sowieso voor de oppositie kiest. Welke partij dat is, is onduidelijk.

"Er is discussie over. De ene zegt dat het om CDH gaat, de christendemocratische partij onder Maxime Prévot. Anderen zeggen dat het om DéFI gaat. Maar allebei zeggen ze dat ze bereid zijn om in een regering te stappen als het nodig is", zegt De Vadder.