Antwerpsupporter Ben Vanleene (28) vermist na wedstrijd Antwerp-Club Brugge

Ben Vanleene is 28 en hij woont in Antwerpen. Hij werd zondagavond voor het laatst gezien rond 18.20 uur in pre-metrostation Schijnpoort. De politie is met een onderzoek gestart, er worden onder meer camerabeelden onderzocht.

Ben Vanleene is 1.85 meter lang en is normaal gebouwd. Hij heeft bruine ogen en bruin haar. Toen hij verdween droeg hij een kakigroene korte jas, een donkerblauwe jeans en bruine schoenen. Hij had die namiddag de wedstrijd RAFC tegen Club Brugge bijgewoond in het stadion aan de Bosuil en droeg dus ook zijn supporterssjaal van Antwerp.

Wie de man heeft gezien, of weet waar hij nu is, wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800/30 300. U kunt het volledige opsporingsbericht hier nog eens nalezen.

Het opsporingsbericht wordt intussen massaal gedeeld op sociale media.