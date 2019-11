Asielcentra in België: wie bepaalt waar ze komen, wie komt er terecht en hoe zit het met angst en weerstand?

"We werken op drie assen", legt Michael Kegels uit in "De wereld vandaag" op Radio 1. Kegels is operationeel directeur bij Fedasil. "We kijken in eerste instantie naar onze traditionele partners bij de overheid - Regie der Gebouwen, Defensie -, dan kijken we naar rusthuizen, oude ziekenhuizen, de Kerk of andere organisaties, en ten slotte kijken we naar de privésector (via openbare aanbestedingen)."

"Fedasil komt overal terecht waar we na een grondige analyse sites vinden die voldoen aan onze normen qua kwaliteit, capaciteit, budget en timing voor opening", aldus Kegels. "Dat is zowel in grote steden als Brussel, Gent of Antwerpen als in kleinere dorpen."

Beluister hieronder het gesprek met Michael Kegels in "De wereld vandaag":