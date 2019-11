Beste millennial, als wij boomers geen keet hadden geschopt, liep u nog steeds aan moeders rokken

"Boomer" is een afkorting van babyboomer. Dat is iemand die tijdens een babyboom, bijvoorbeeld na de Tweede Wereldoorlog tussen 1946 en 1964, geboren is. De zinsnede "ok, boomer" wint de jongste maanden aan populariteit, vooral op TikTok, een razendpopulaire app bij miljoenen jongeren. Daarmee wil een millennial (geboren tussen 1980 en 2000) een babyboomer sussend de mond snoeren.

Beste millennial,

Ik kom even uit het gat in de grond gekropen waarin ik volgens u blijkbaar thuishoor. Toegegeven: in “mijn tijd” had ik u niet kunnen aanspreken zoals ik nu wél kan op het internet. Ik had u een brief moeten schrijven die de posterijen zeker terug naar afzender zouden hebben gestuurd wegens het ontbreken van een duidelijk adres. Lang leve de vooruitgang.