Bart De Wever (N-VA) slijpt dure diamant op Grote Markt in Antwerpen: "Ik ben een onhandige man"

De diamant was echt, maar het werk was al gebeurd. "Het risico dat ik hier een diamant van 20.000 dollar zou kapot slijpen, was te groot," zei De Wever. "Ik ben een erg onhandige man, dit is absoluut niks voor mij".

Soms heeft De Wever diamanten in z'n handen die veel geld waard zijn, bijvoorbeeld als hij gevraagd wordt ze mee op een beurs voor te stellen. Toch geeft hem dat geen kick: "Als je die stenen ongeslepen ziet, zou je ze wellicht in de vuilbak smijten, dat ziet er niet uit. Als je er niks van kent, kan je de waarde echt niet inschatten."



De Wever draagt zelf een A-pin met een paar diamantjes in. "Maar niet de moeite om me te overvallen, ze zijn maar een paar tientallen euro's waard". Hij heeft zelf wel al eens een diamant gekocht voor zijn vrouw. "Belangrijk is dat je dat koopt bij een juwelier die een label heeft van "Antwerp's Most Brilliant", zomaar een of ander goudwinkeltje binnenstappen, waarvan je de reputatie niet kent, is geen goed idee."