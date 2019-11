Bart Somers (Open VLD) na brand in Bilzen: "Geweld gebruiken om je mening op te dringen is politieke terreur"

Somers heeft ook een boodschap voor die politici die de mond vol hebben over onze westerse waarden die moeten verdedigd worden. "Men praat in de politiek veel over de westerse waarden en men gebruikt soms die westerse waarden als een wapen om mensen die van elders komen in de marge van onze samenleving te duwen. Wie echt voor die westerse waarden is, veroordeelt dit heel krachtig en is solidair met het stadsbestuur van Bilzen."

Hij vindt dat de politiek duidelijk moet maken waarvoor ons asielbeleid staat. "Die mensen staan hier en we moeten daar op een correcte manier mee omgaan." Dat betekent volgens hem dat wie niet erkend wordt terug moet, maar óók dat wie erkend wordt het recht heeft om hier te blijven. "Dat is de kern van ons beschavingsmodel."