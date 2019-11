Bewoner van "nazihuis" in Keerbergen moet voor rechter verschijnen

Het parket van Leuven startte in februari een gerechtelijk onderzoek naar Georges B. De bejaarde man heeft zijn villa aan de Varensweg in een residentiële wijk in Keerbergen (Vlaams-Brabant) versierd met allerlei nazisymbolen. Boven de oprit prijkt op een met een ketting opgehangen bord "Het Adelaarsnest", met daarboven in koeien van letters "SS". In een boom hangt een nazivlag. Op en rond de woning werden ostentatief zelfgemaakte hakenkruisen aangebracht