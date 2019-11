Boeing wil 737 MAX vanaf januari weer laten vliegen

De oorzaak van de crashes in Indonesië en Ethiopië, waarbij zo’n 350 mensen om het leven kwamen, had te maken met software die de neus van het toestel naar beneden duwde. Boeing is bezig met een update, maar de aanpassingen aan het toestel moeten door alle betrokken luchtvaartautoriteiten worden goedgekeurd. Boeing rekent nog dit jaar op groen licht in de Verenigde Staten, waarna de leveringen aan klanten kunnen worden hervat.

Na die leveringen moeten alle piloten die met de 737 MAX-toestellen vliegen nog worden bijgeschoold. "We gaan ervan uit dat de trainingen in januari goedgekeurd worden", zegt Boeing-woordvoerder Gordon Johndroe.