Leger en politie proberen vrede te bewaren in Bolivia, ex-president Morales aangekomen in Mexico

Eerst was het niet zeker of de ex-president van Bolivia tot in Mexico zou geraken. Het Mexicaanse regeringsvliegtuig met Morales aan boord moest landen in Paraguay, omdat het vliegtuig niet welkom was in de luchtruimen van een aantal Zuid-Amerikaanse landen. De president van Paraguay liet wel weten dat Morales welkom is in zijn land.

Intussen is Morales dus toch kunnen landen in Mexico. Bij zijn aankomst werd hij welkomgeheten door Ebrard. Zelf zei Morales dat Mexico zijn leven heeft gered. Hij herhaalde ook dat hij moest aftreden door een coup, en dat zijn huis en dat van zijn zus zijn geplunderd toen hij Bolivia verliet. De ex-president liet ook nog weten dat hij politiek actief zal blijven tot het einde van zijn leven.

