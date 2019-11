Cindy en Lesley willen eerste prinsessenpaar worden van carnaval Halle

Maar liefst vier kandidatenparen doen mee met de verkiezingen voor het prinsenpaar van het carnavalsfeest in Halle in Vlaams-Brabant. Traditioneel bestaan de paren uit een man en een vrouw. Maar dit jaar stellen ook de dames Cindy en Lesley zich kandidaat. Als ze verkozen raken, worden ze het eerste holebi-prinsenpaar in de stad.