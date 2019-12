1,5 of 4 graden extra? Waar staan we 4 jaar na het klimaatakkoord van Parijs en hoe doen China, Rusland en Europa het?

Als we zo blijven voortdoen en we het huidige scenario niet snel ombuigen, is ons koolstofbudget voor anderhalve graad (wat we nog mogen uitstoten aan CO2 om onder die anderhalve graad te blijven) over een tiental jaar al opgebruikt. Als we de huidige trend voortzetten, stevenen we af op 4 graden extra.

Onderzoekers denken dat de kans om zelfs de grens van 2 graden te halen realistisch gezien "zo goed als onbestaande" of zeer klein is. In theorie kan het nog perfect, en de technologie ligt daarvoor eigenlijk al op tafel, maar de praktijk is (vooralsnog) anders.

Insiders denken dus veeleer aan een stijging van 3 tot 4 graden Celsius tegen 2100, tenzij er zeer snel omgeschakeld wordt naar koolstofarmere toepassingen en we snel af raken van onze massaal verbruik van fossiele brandstoffen zoals olie (benzine, diesel..), gas en steenkool. Maar net daar knelt het schoentje.