Robert De Niro en Al Pacino samen in maffiafilm "The Irishman": "We beseffen amper hoe iconisch we zijn"

"The Irishman" is een monumentale film, in alle betekenissen van het woord. Uitzonderlijk lang: 3 uur en 29 minuten, maar elke seconde is magistraal in beeld gebracht en vertolkt. Het is ook een heel dure film, met een budget van 159 miljoen dollar. Scorsese ging namelijk aan de slag met heel dure speciale effecten. Hij wilde dat Pacino en De Niro hun personages ook vertolkten in de flashbacks: de twee zeventigers speelden dus zélf de scènes met Sheeran en Hoffa als veertigers, en met digitale hocus pocus werden hun gezichten dan jonger gemaakt.

Net vanwege dat adembenemende budget aarzelden de traditionele Hollywoodstudio's om in "The Irishman" te investeren. Maar Netflix wilde maar wat graag het prestige van "de nieuwe Scorsese" binnenhalen. En dat loont: de film wordt unaniem lovend onthaald, en haalt ongetwijfeld een karrenvracht Oscarnominaties binnen.

Pure cinema, die gelukkig ook op groot scherm te ontdekken valt, vanaf deze week in een beperkt aantal Belgische bioscopen. Vanaf 27 november is "The Irishman" dan wereldwijd te zien op Netflix.