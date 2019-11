Dierenpark Pairi Daiza overschrijdt kaap van 2 miljoen bezoekers in 2019

Maandag sloot Pairi Daiza het seizoen van 2019 af. Voor het eerst in 25 jaar opent het park haar deuren ook in de kerstvakantie. Bezoekers kunnen tussen 14 december en 5 januari het park in kerstsfeer bezichtigen.

Afgelopen juni opende Pairi Daiza de deuren van een achtste wereld, "The Last Frontier", die bezoekers meeneemt naar Brits Columbia. Daar ontdekken ze de eerste indianenstammen, maar vooral ook de fauna en flora van de regio in het westen van Canada. Met de opening van de nieuwe wereld kunnen bezoekers voortaan ook verblijven in een hotel in het hart van het park.