Disney-erfgename: "Hey babyboomers, jullie zijn oud en worden minder relevant met de dag"

VRT-taaladviseur Ruud Hendrickx noemt boomer "het equivalent van snotaap", een woord dat oudere generaties voor jongeren wel eens durven te gebruiken. "Boomer is minachtend bedoeld", legt Hendrickx aan onze redactie uit. Vraag is of het woord een lang leven beschoren is?



"Turbotaal of jongerentaal is vaak van voorbijgaande aard. Het hangt ervan af of de huidige volwassenen het woord oppikken, én of jongeren het woord ook meenemen als ze volwassen zijn. Maar vaak stoppen jongeren er zelf mee als ze zien dat ouderen het woord gebruiken", vertelt Hendrickx. Jongeren willen met hun taal een groepsgevoel creëren en zich op die manier afzetten tegen andere generaties. Als die generaties woorden oppikken is het leuke of unieke er snel af. Woorden die wél al een eeuwigheid uit de jongerentaal meegaan, zijn bijvoorbeeld "knal" (uit 1924) van pakweg knalfuif en "cool" (uit de jaren 60), weet Nederlands auteur en taaladviseur Wim Daniëls.