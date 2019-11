Eigenaar asielcentrum Bilzen laat zich niet intimideren: “Nog meer reden om door te gaan met opvang”

De reacties op de aangestoken brand in Bilzen afgelopen weekend, zijn heftig. Op sociale media vooral, laten mensen harde boodschappen achter, over de asielzoekers die normaal vanaf volgende maand opvang krijgen in het voormalige rusthuis, maar er wordt ook uitgehaald naar de eigenaar van het gebouw. Maar die vrouw laat zich niet intimideren, ze voelt zich nog meer gesterkt in haar overtuiging en wil de schade zo snel mogelijk herstellen, zodat het tijdelijke asielcentrum open kan. Bekijk haar verhaal in bovenstaande reportage.