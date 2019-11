Fluofrank Deboosere fietst vanuit Oostende door heel Vlaanderen: "Ik ben een groot licht"

Frank steunt de 'Fluodag fietstocht' van de vrijwilligersorganisatie XIU. Die wil de noodzaak van het dragen van fluo in het verkeer in de kijker zetten.

Bij de start van de fietstocht noemde Frank zichzelf "een verlichte kerstboom". "Ik ben dat eigenlijk altijd wanneer ik op de fiets zit. Op mijn helm staan er lichtjes. Vooraan en achteraan op mijn fiets heb ik een groot licht. Ik ben dan ook een groot licht, hé", grapt de weerman.

Fietsdoden

"Uiteraard draag ik net als alle leerlingen van het Sint-Andreasinstituut uit Oostende een fluohesje. Opvallen als fietser in het verkeer is de boodschap, zeker in deze donkere dagen. In de eerste zes maanden van dit jaar zijn er 58 fietsdoden gevallen. Het is beter om gezien te worden dan gezien te zijn", zei Frank nog. En weg was hij! In de gietende regen!