Gigantisch schilderij op schoolmuur in Diest: "Kijk mama, wat een harige man!"

De afgelopen maanden werkten alle klassen in Freinetschool De Pit in Diest rond het muzisch domein "'Beeld". Verschillende experts lieten de kinderen kennismaken met verschillende kunstvormen. En na een bezoekje aan het atelier van kunstenares Elleke van Win kwam het idee om een volledige muur naast de ingang van de school te bedekken met een gigantisch kunstwerk. De schildering is 12 meter hoog en 20 meter breed.

Na veel zwoegen en ploeteren is het resultaat nu klaar: een prachtige graffiti van een zwemmende man met een behaarde rug waaruit een palmboom geschoren is. Dat beeld roept vanzelfsprekend allerlei vragen op. Wie is die man? Waar speelt dit zich af? De bedoeling is om de toeschouwers te prikkelen om zelf het verhaal te vormen, en om de fantasie de vrije loop te laten gaan. Voor Elleke is dit haar eerste graffiti. Diest is weer een muurschildering rijker en dit keer zelfs van een eigen inwoner.