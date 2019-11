Eigenaar zendmast Merchtem wil die openstellen voor publiek: "Het uitzicht is magnifiek"

Godfried Jacbos woont zelf aan de voet van de zendtoren in deelgemeente Brussegem die hij sinds twee jaar de zijne mag noemen. Vandaag heeft hij besloten om de toren voor het grote publiek open te stellen. "Twee jaar geleden werd er een openbare verkoop gehouden voor de mast en heb ik hem gekocht. Momenteel staan er twee platformen op een hoogte van 60 meter, maar die zijn moeilijk bereikbaar. Er is een ladder in de betonnen koker, maar dan moet je heel fit zijn. Als je al boven geraakt, ben je uitgeput. Maar het uitzicht is wel magnifiek." En dat uitzicht kunt u binnenkort dus zelf ontdekken.

Bussen vol toeristen

Daar wringt het schoentje voor de buren. Die zijn bang dat er nu bussen vol toeristen langs hun tuinen zullen rijden om een bezoek te brengen aan de zendmast. Maar Godfried stelt hen gerust: "Ik wil de toren occasioneel openstellen voor scholen en buurtbewoners. Alleen maar op vraag." Bovendien woont Godfried zelf al 50 jaar in Brussegem, en heeft hij naar eigen zeggen een goed contact met de buren. "En dat wil ik zou houden, bussen zullen hier dus zeker niet staan."