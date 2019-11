Na stortvloed aan grove reacties na brand in toekomstig asielcentrum in Bilzen: zijn zulke commentaren strafbaar? 

De brand in het toekomstig asielcentrum in Bilzen wekt heel wat reacties los. En dat is zacht uitgedrukt. Op sociale media regent het negatieve commentaren. Van "mooi zo", over "een goed begin", tot "beter gewacht tot het bewoond was". Een greep uit de reacties die VRT NWS kon verzamelen, kan u hieronder lezen.

Volgens een steekproef van Textgain, een tekstanalysebedrijf, is ongeveer een vijfde van de reacties die gepost worden onder de facebookberichten van de nieuwsartikels over de brand "toxisch". Dat wil zeggen dat ze op een of andere manier haatdragend zijn, zowel naar asielzoekers toe, als in discussies tussen voor- en tegenstanders.

