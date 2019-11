Hillary Clinton: "Schande dat Britse regering rapport over Russische inmenging in Britse politiek niet wil vrijgeven"

Het rapport over de Russische inmenging in het VK zal niet worden gepubliceerd voor de verkiezingen van 12 december 2019, omdat het eerst moet worden voorgelegd aan het parlement. Dat parlement is nu, tijdens de verkiezingscampagne, ontbonden. Volgens de oppositie houdt het kabinet van de Britse premier Boris Johnson het rapport doelbewust achter.

Dominic Grieve, die door Johnson uit de Conservatieve partij werd gezet en de voorzitter was van het bevoegde comité over het rapport, zegt dat het al klaar was voor publicatie op 17 november. Jeremy Corbyn, de leider van de oppositiepartij Labour, heeft gezegd dat het rapport bewijzen zou bevatten van banden tussen Johnson en Rusland. De premier ontkent dit.