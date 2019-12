Interview met econoom Paul Krugman: "Neem ontslag, president Trump, u heeft problemen die groter zijn dan de economie"

Paul Krugman kreeg in 2008 de Nobelprijs voor Economie. Hij herinnert zich nog goed hoe zijn plechtige slippenjas te klein bemeten was bij de uitreikingsceremonie in Stockholm. Krugman is intussen 66 en doceert aan de City University of New York (CUNY).

Vroeger was professor Krugman verbonden aan Princeton, daarvoor aan Yale en Stanford. Krugman kreeg de Nobelprijs vooral voor zijn analyse van handelspatronen. Hij schrijft ook twee keer per week een column in The New York Times. Hij is een erg invloedrijke stem.

Krugman bekent zich tot de keynesianen, de economen die vinden dat de overheid een belangrijke corrigerende rol te spelen heeft in de kapitalistische staatshuishouding. Krugman ziet eruit als een verstrooide professor. Hij ziet zichzelf een beetje als een nerd, maar hij heeft onmiskenbaar een scherpe geest, is rad van tong, en neemt geen blad voor de mond.