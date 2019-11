Raketten afgevuurd vanuit Gaza na Israëlische luchtaanvallen op Palestijnse terreurleiders

De eerste aanval van de Israëlische operatie was gericht op het huis van Baha Aboe al-Ata in het oosten van de Palestijnse stad Gaza. De leider van de gewapende tak van de groepering Islamitisch Jihad, kwam bij de aanval om het leven. Islamitische Jihad is een terroristische groepering naast Hamas, de Palestijnse terroristische organisatie die de controle heeft over Gaza sinds 2007.

De groepering en familieleden hebben bevestigd dat al-Ata en zijn vrouw om het leven zijn gekomen bij de aanval. Hun kinderen zouden gewond zijn geraakt. Islamitische Jihad heeft in een reactie laten weten dat Israël met de aanval "alle rode lijnen heeft overschreden".