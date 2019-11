Kleinzoon krijgt liefdesbrieven van gesneuvelde opa na 100 jaar voor het eerst te zien

In het Franse stadje Redon, in Bretagne, heeft Maxime Leroux een opmerkelijke vondst gedaan. Tijdens de verbouwing van zijn huis vond hij 60 brieven die verstopt zaten tussen de muur en de dakpannen. Jean Chapron schreef de brieven, voor hij sneuvelde op 19 juli 1918, aan zijn vrouw Aurélie en dochtertje Yvette. De 27-jarige korporaal beschreef het leven aan het front en zijn liefde voor zijn gezin. Leroux slaagde erin om de kleinzoon van Chapron op te sporen. France 2 was erbij toen hij de brieven voor het eerst te zien kreeg. (Reportage van France 2)