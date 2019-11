Acteur Michael Pas: "Mensen die naar theater komen kijken, leven niet in een ivoren toren, het zijn gewone Vlamingen"

Volgens Pas slaat Vlaams minister-president en minister voor Cultuur Jan Jambon (N-VA) de voedingsbodem onder het internationaal vermaarde Vlaamse culturele landschap weg. "We kunnen heel erg trots zijn als we genomineerd worden voor een Oscar met "The broken circle breakdown", maar die film is ontstaan in een repetitiezaaltje in een klein theater, waar een paar acteurs een goed idee hadden en iets in elkaar hebben gestoken. En dat krijgt een publiek en dat groeit en dat wordt meer en meer. Voor jonge kunstenaars wordt het onmogelijk om te beginnen."