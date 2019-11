Bij "De inspecteur" op Radio 2 getuigen hij en zijn vrouw over hun aanvraag voor een gehandicaptenkaart. "In juli hebben we onze aanvraag gedaan. We hebben getelefoneerd naar de FOD Sociale Zaken, maar daar raakten we niet binnen. Het duurt al vier maanden, en er wordt niets gedaan. Op den duur gaan we de kaart niet meer nodig hebben, want dan gaan we niet meer buiten kunnen", vertelt Marleen, de vrouw van Lucien. "Het is een geval van weken, zelfs niet meer van maanden. We staan met de rug tegen de muur. Je hebt geen vooruitzichten meer, je moet geen auto meer kopen, niet meer op reis gaan."