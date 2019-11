Mogelijk acties bij de wegpolitie na incident met agent die in de lucht schoot

In juni van dit jaar werden twee agenten van de wegpolitie in Henegouwen opgeroepen voor een ladingdiefstal op een snelwegparking in Lamain, bij Doornik. "Toen onze collega's aankwamen, werden ze aangevallen door een vijftiental migranten. De collega's moesten lopen voor hun leven. Eén van de twee loste toen een waarschuwingsschot in de lucht", vertelt Vincent Houssin van de liberale vakbond, die bij de politie de grootste is.

Zoals altijd wanneer de politie schiet, volgde er een onderzoek. "Volgens dat onderzoek was het schot gerechtvaardigd, en ging het om wettige verdediging. Maar de directeur-generaal is van mening dat er beter in het gras zou zijn geschoten dan in de lucht. Dat is een rare redenering, want de man stond op het asfalt van de snelwegparking. Dat had dus slecht kunnen aflopen. Bovendien is er geen enkele regel die bepaalt dat men in de grond moet schieten in plaats van in de lucht."

Toch kreeg de agent een lichte tuchtstraf. "Alleen al het idee dat men er nog maar aan denkt om die man een straf te geven, is voor ons een brug te ver", zegt Houssin. "Men zou die man moeten feliciteren, omdat hij zo correct heeft gehandeld in een stressvolle situatie."

Daarom heeft de liberale vakbond een stakingsaanzegging ingediend van 29 november tot 2 januari. Of er dan effectief acties komen, en welke vorm die zullen aannemen, is nog onduidelijk. Houssin hoopt dat de andere vakbonden zich bij de actie zullen aansluiten.