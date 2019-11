Na de "coup" in Bolivia: "Onrust in Zuid-Amerika komt door ongelijkheid, polarisering en het leger"

Volgens historica Magaly Rodriguez Garcia is de ongelijkheid een belangrijke factor. "De bevolking is het meer dan beu dat landen telkens van beleid (en machtshebbers) wisselen, terwijl de echte problemen, zoals de ongelijkheid, niet worden aangepakt."



"In Chili, een voorbeeldland, is na het tijdperk van dictator Augusto Pinochet een liberaal beleid gevoerd door economen. Het was een succesvol verhaal, met veel economische vooruitgang op allerlei vlakken, maar er is ook heel wat geprivatiseerd, zoals pensioenen, het onderwijs en de gezondheidszorg. Om dat allemaal te kunnen betalen, moet je veel verdienen en de rijkdom is in handen van een kleine groep."



"De levensstandaard is in Chili wel heel hoog, maar de helft van de bevolking moet rondkomen met minder dan 600 dollar. Een pensioen, door de privatisering, bedraagt er zo'n 300 euro", legt Rodriguez Garcia uit in "De ochtend" op Radio 1.



Bekijk hier wat er aan de hand is in Chili: