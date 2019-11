Nederland verlaagt maximumsnelheid op de snelweg naar 100 km per uur

Morgen zal het kabinet van de Nederlandse premier Mark Rutte meer uitleg geven over het nieuwe pakket maatregelen om het teveel aan stikstof in Nederland te verhelpen. Het inperken van de maximumsnelheid tot 100 km per uur is daar slechts een stap in. 's Nachts - tussen 7 uur 's avonds en 6 uur 's morgens - zal de snelheidsbeperking niet gelden, en blijft de huidige maximumsnelheid van 130 km per uur van kracht.