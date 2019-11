Vorig jaar zijn 25.500 huwelijken gesloten in Vlaanderen, nergens is minder getrouwd dan in Halle-Vilvoorde

Het aantal huwelijken schommelt in Vlaanderen al jaren rond de 25.000 per jaar. Het aantal wettelijke samenwoningen schippert dan weer al jaren tussen 23.000 en 24.000. In 2018 zakte het aantal wettelijke samenwoningen licht naar 23.098. Cijfers over het aantal feitelijke samenwoningen zijn er niet.

Uit de cijfers blijkt nog dat er sprake is van een dalende huwelijkskans. Zo traden er in het jaar 2000 nog 31 mensen in het huwelijk per 1.000 niet-gehuwden (tussen 18 en 79 jaar). Vorig jaar was dat aantal gedaald tot 22.

Die huwelijkskans is trouwens niet overal in Vlaanderen even groot. Zo ligt de huwelijkskans in delen van Limburg en West-Vlaanderen hoger dan het gemiddelde, met een uitschieter van 26 in het arrondissement Diksmuide. In het arrondissement Halle-Vilvoorde is de huwelijkskans dan weer het laagste met 17 op 1.000 niet-gehuwden.

De huwelijkskans ligt met 22 personen die huwen op 1.000 niet-gehuwden ook hoger in Vlaanderen dan in Brussel (18) en Wallonië (14).