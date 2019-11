Nieuwe strofe van erotisch gedicht van Charles Baudelaire ontdekt

Toen "Les fleurs du mal" in 1857 verscheen werden Charles Baudelaire en zijn uitgever voor de rechter gedaagd wegens openbare zedenschennis. Zes gedichten, waaronder “Les bijoux”, werden geschrapt uit de bundel. Pas in 1949 mochten ze in Frankrijk weer verschijnen. “Les bijoux” is een erotisch gedicht over een vrouw die niets draagt behalve haar juwelen.