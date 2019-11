Ook Jitske Van de Veire (25) laat haar putten, bulten en striemen in real life zien. Dagelijks post ze rauwe foto’s van haar lijf zoals het is. Ze doet dat hoofdzakelijk in haar weinig glamoureuze badkamer of in de living van haar klein appartement.

Het plus-size model Romy Schlimbach (24, foto hierboven) neemt Yassine mee naar een body positivity catwalk op de Antwerpse Meir. Voor het eerst in haar leven heeft ze vrede met haar lichaam. Romy werd jarenlang gepest voor haar ronde vormen. Daar leert ze om haar lichaam te aanvaarden zoals het is. Ze sluit zich aan bij de body positivity-beweging en wordt ontdekt als plus size-model. Alle drie tonen ze zonder gêne hun imperfect lijf.

