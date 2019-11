Kat met 2 gezichten: "Ondanks alle beperkingen blijft ze ervoor gaan!"

Ralph Tran uit San Diego, in de Amerikaanse staat Californië, startte enkele weken geleden met een eigen Facebookpagina voor Duo. "Dat ik Duo kan helpen grootbrengen is tot hiertoe al een ongelooflijke ervaring geweest, waarvan ik zoveel voldoening krijg. Maar tegelijkertijd blijft het een enorme uitdaging. Toch zie ik voortdurende vooruitgang in haar gedrag. Bijvoorbeeld wat eten betreft, iets wat zij met 2 monden moet doen. Maar wanneer ze tegenwoordig haar bakje met voedsel te zien krijgt, dan rent ze er onmiddellijk naartoe en spint de hele tijd terwijl ze aan het eten is. Terwijl ik haar aanvankelijk met tubes en injectiespuitjes moest voeden", aldus Tran op nieuwswebsite Inside Edition.