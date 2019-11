Meer fietspaden: Vlaamse overheid wil uw huis of voortuin sneller kunnen onteigenen

Om wegenwerken uit te voeren, kan de Vlaamse regering uw huis of uw tuin onteigenen. Daarvoor zijn er vaste procedures: eerst via onderhandelingen tussen u en de overheid om tot een minnelijke verkoop te komen. Als dat geen resultaat oplevert, kan er worden onteigend via de gerechtelijke weg.

Maar die procedures slepen vaak lang aan. "Te vaak komen broodnodige investeringen in ­veiligheid en fietsinfrastructuur niet tot realisatie wegens aan­slepende procedures", klinkt het in de beleidsnota's van de betrokken ministers. Daarom wordt er nu een einddatum vastgelegd in de onderhandelingen "zodat sneller kan overgegaan worden tot gerechtelijke onteigening".