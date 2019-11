Paars-groene meerderheid in de maak voor abortus tot 18 weken zwangerschap, bisschoppen vragen grondig debat

Abortus is in België sinds 1990 toegestaan onder strikte wettelijke voorwaarden. Het had toen heel wat voeten in de aarde om de wet goedgekeurd te krijgen - koning Boudewijn moest even aan de kant geschoven worden.

Nu een meerderheid in de Kamer de abortuswetgeving wil hervormen, komt er kritiek. De socialisten, liberalen, groenen, de radicaal-linkse PVDA en de Franstalige partij DéFI willen drie dingen doen.