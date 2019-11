Journalist Veerle De Vos is in Peking en ziet de toestand met afgrijzen aan. "Zo was er het incident waarbij een aanhanger van de Chinese aanpak in brand werd gestoken door demonstranten. Bovendien vindt men in China dat het Westen kamp kiest voor de demonstranten", aldus De Vos.

Volgens De Vos is ook de toon in China aan het verharden. "Peking toont te veel begrip, lees je hier in de kranten." Jongeren in Peking hebben het gevoel dat de jongeren in Hongkong hun eigen ruiten aan het ingooien zijn.

"Weinig begrip en een roep om harder op te treden, dat is wat ik hier hoor", aldus Veerle De Vos in Peking.